Manuela Tesse (all. Pomigliano): “Il Vicenza? Devo essere onesta, loro meritavano il pari”

Domenica pomeriggio la capolista Pomigliano ha vinto sul campo del Vicenza per 0-1, con la rete decisiva di Giusy Moraca. A fine gara ai microfoni di SportVenetoTv le parole del mister Manuela Tesse. “A Vicenza sapevo che sarebbe stata una partita difficile, soprattutto per il campo che non era in perfette condizioni. Abbiamo dovuto giocare all’inglese per portare a casa il risultato. Le padroni di casa hanno colpito il palo, abbiamo rischiato, poi siamo andate in vantaggio. Il risultato finale? Devo essere sincera, le biancorosse avrebbero meritato il pareggio”.

La Redazione