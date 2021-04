Luca Pellegrini (Sky): “Il limite del Napoli? Gli manca il killer instinct”

Luca Pellegrini, ex difensore ed opinionista Sky, è intervenuto in diretta a “Marte Sport Live – tiro al bersaglio”, in onda ogni giorno dalle 19.30 alle 21: : “La corsa per la Champions è lunga ma il Napoli ha i mezzi per riuscire a spuntarla. Deve mettere in fila un percorso netto, come in realtà stava facendo sino allo stop con la Juve. Sta comunque imboccando la strada giusta, ho visto un buon Napoli contro la Sampdoria, anche se ha dimostrato ancora una volta di non avere il “killer instinct”, ovvero la capacità di chiudere le partite. Su chi fare la cosa? Difficile dirlo: l’Atalanta sembra la più solida e sino a qualche turno fa pensavo potesse addirittura puntare al secondo posto. Il Milan ha perso punti ma sembra essersi ripreso e dipende molto da Ibrahimovic. La Juventus sembrava in difficoltà ma proprio contro il Napoli ha ritrovato certezze e anche qualche calciatore importante. Osimhen? Ha caratteristiche tali che amplia la varietà di doti dell’attacco del Napoli. E’ colui che dà maggiore profondità e poi l’ho visto motivatissimo, visto che ha pressato sempre portiere. Inoltre mi pare, e questo si è visto soprattutto con la Juve, che sta crescendo sotto il profilo della difesa della palla, del corpo a corpo per esempio con Chiellini. Può dare molto in questo finale”.

La Redazione