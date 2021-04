Lete e Tik Tok vanno incontro ai tifosi per le gare casalinghe del Napoli

La pandemia e gli stadi vuoti certamente non aiutano la bellezza del calcio, anche se la salute in questi casi viene sempre di tutto il resto. Ma uno degli sponsor del club azzurro Acqua Lete, assieme alla piattaforma Tik Tok, attraverso l’hastag #CoreaCoreLete, i tifosi potranno diventare attivi, aggiungendo un personalissimo coro, che andranno ad aggiungersi ai cori di Koulibaly, Politano, Mertens e Insigne. Il tutto sarà proiettato sugli schermi dello stadio Diego Armando Maradona. Per Gabriella Cuzzone, direttore marketing di Acqua Lete è “una strada innovativa per scaldare i cuori di calciatori e tifosi”. Per l’Head of operations Alessandro Formisano è “una nuova forma di collaborazione, sviluppato con i main sposor, il tutto riempie d’orgoglio”.

La Redazione