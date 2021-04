Il Mattino – Il Napoli senza gli infortuni sarebbe in lotta con l’Inter per lo scudetto

Focus Il Mattino – Sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nel recupero contro la Juve: nelle ultime otto partite, dal derby con il Benevento del 28 febbraio al Maradona alla trasferta del Ferraris contro la Sampdoria, il Napoli è tornato a volare.

La svolta con il ritorno di tutti gli infortunati, appena Gattuso ha riavuto a disposizione tutti gli azzurri della rosa il trend in campionato è tornato come quello della prima fase della stagione dall’esordio vincente a Parma fino alla partita contro la Sampdoria al Maradona quando il Napoli era terzo con 23 punti (uno di penalizzazione, poi tolto) a un punto dall’Inter e a 3 dal Milan.

Una media punti in queste due fasi positive del Napoli di 2,38 a partita (43 punti in 18 partite), molto vicina a quella dell‘Inter capolista che è di 2,46 (74 punti in 30 partite), una media, quindi, da scudetto.

Gli azzurri hanno frenato nella seconda fase della stagione, quella caratterizzata dai tanti infortuni, dei due uomini chiave in attacco come Osimhen e Mertens assenti per un lungo periodo in cui si sono aggiunte le indisponibilità di altri uomini fondamentali a cominciare da Koulibaly e Fabian Ruiz.

R. Ventre (Il Mattino)