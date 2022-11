Gallo, giornalista: “Osimhen può essere determinante la prossima stagione. Il Napoli ha una da quarto posto”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Massimiliano Gallo, giornalista.

“Ibrahimovic? Noi immaginavamo che scherzasse con il suo personaggio ma ultimamente tra la questione del ristorante (grave per lui perché è stato testimonial anti-COVID-19 per la Lombardia), la rissa con Lukaku, l’espulsione, sta iniziando a far parlare di sé più per quello che avviene fuori dal campo che al suo interno. A me lui piace, fa sempre ridere, lo vedo come una sorta di Bud Spencer: un finto burbero. Adesso però mi pare che stia esagerando. La vicenda del COVID-19 è grave. Facendo dei conti in pratica il Milan ha la stessa media punti con e senza di lui. Osimhen? In questo momento non vale i soldi spesi però sono ottimista perché ha avuto tanta sfortuna, paga il dazio con il campionato italiano e può crescere molto. Io penso che lui già l’anno prossimo possa segnare in campionato più di 15 gol. Gattuso? Io penso che il raggiungimento della Champions non possa essere considerato un’impresa. Il Napoli ha tutte le carte in regola per entrare nelle prime 4. In tutte le classifiche di infortuni, assenze e COVID-19 il Napoli non è nelle primissime posizioni. E ha la rosa più profonda dell’era De Laurentiis. C’è un aspetto su cui deve lavorare in futuro: nessuno tra gli allenatori ha avuto la reazione che ha avuto lui quando ha saputo che sono stati cercati altri tecnici. Non ha mostrato solidità e centralità per una piazza come Napoli”.