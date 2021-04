Gabriele Gravina (pres. Figc): “Europei a Roma? C’è un cauto ottimismo”

Nei prossimi giorni il Governo italiano si esprimerà per quanto riguarda la possibilità di aprire ai tifosi lo stadio Olimpico. Oggi le parole del Presidente della Figc Gabriele Gravina. “Non abbiamo molti giorni a disposizione, anzi abbiamo solo poche ore. Entro il 18 dobbiamo dare una risposta in vista dell’Esecutivo Uefa del 19 aprile: la nostra risposta è sì, speriamo che lo sia anche quella del Governo. Sono ottimista: domani mattina sarò a Palazzo Chigi e incontrerò la sottosegretaria Vezzali, così vedremo quali potranno essere i risvolti di questa nostra attività. Capisco le grandi ansie, le preoccupazioni di chi si limita alle analisi dei dati attuali ma dobbiamo avere coraggio e per questo ci dobbiamo proiettare all’11 giugno“.

Fonte: gianlucadimarzio.com