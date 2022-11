ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – G. Domi (centr. Pomigliano): “La Riozzese Como? Vogliamo vincere per riscattare le recenti sconfitte interne”

Il campionato di serie B femminile sta entrando nel rush finale dove la capolista Pomigliano femminile è sempre al comando della classifica. Dopo i successi contro Tavagnacco e Vicenza, adesso la sfida contro la Riozzese Como. Ilnapolionline.com ha intervistato la centrocampista Greis Domi dove in passato ha giocato nella Fiorentina, Torres e Vittorio Veneto.

Come nasce la tua passione per il calcio? “La mia passione per il calcio nasce sin da piccola, il pallone per me è sempre stato un pensiero fisso. Ne ho capito l’importanza quando passavo ore e ore nel parchetto sotto casa e mia madre doveva venire a prendermi per farmi smettere di giocare”.

In Albania, paese del quale sei nata, a che punto è la situazione del movimento femminile? “Del movimento in generale conosco poco, quando sono stata chiamata sia in nazionale under 19 che in quella maggiore, ho capito quanto l’Albania fosse indietro rispetto ad altre realtà . Ad oggi riconosco che ci sia stata una grande crescita”.

Da quest’anno sei al Pomigliano femminile, primo in classifica, cosa ti ha convinto a dire definitivamente sì? “Del Pomigliano mi ha incuriosito il progetto e il gruppo che stavano creando

per affrontare questo percorso di Serie B. Mi hanno voluta fortemente dal primo giorno e sono molto contenta di essere qui, tutti insieme stiamo creando qualcosa di spettacolare”.

Avete vinto le ultime sfide in trasferta contro Tavagacco e Vicenza. La sfida di domenica contro le bianconrosse forse la più importante della stagione? “Sono state entrambe due vittorie importanti e difficili, con il Tavagnacco siamo riuscite a creare di più. Con il Vicenza abbiamo un più sofferto la pesantezza del campo. Nonostante questo, era importante portare i 6 punti a casa e lo abbiamo fatto”.

Domenica infine giocherete in casa contro la Riozzese Como, occasione per riscattare le ultime gare perse al “Gobbato”. Come vi state preparando? “Si, domenica affronteremo un’altra partita importante e non semplice. Come hai detto tu dobbiamo riscattarci dalle sconfitte casalinghe e quindi per noi è importante vincere”.

Fonte: foto Luca Bottaro

Intervista a cura di Alessandro Sacco

