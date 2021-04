Destra/Sinistra, Hysaj/Ghoulam: i loro possibili sostituti

Tra 8 giornate si archivierà la stagione (figlia della pandemia) del torneo di serie A, 2020-2021. In casa Napoli ci saranno alcuni addii, qualcuno noto da tempo, come quello del terzino Elsed Hysaj. Il club, quindi avrà bisogno di un sostituto per la fascia destra. Stessa cosa a sinistra, viste le condizioni, purtroppo precarie, ancora una volta, di Ghoulam. La Gazzetta dello Sport, come alternativa al terzino albanese, si sofferma su Aimen Moueffek, esterno destro del Saint Etienne. Veloce e duttile, ha giocato anche a centrocampo. Il candidato come sostituto di Ghoulam, invece, sarebbe l’esterno sinistro dei Gronigen, Gabriel Gudmundsson, 21enne, svedese. La rosea aggiunge anche un altro nome, più collaudato: Federico Dimarco, impiegato al Verona ma di proprietà dell’Inter.