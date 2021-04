COVID-19: De Rossi ha lasciato l’ospedale con il sorriso, per tornare a casa

Gli ultimi esami hanno rassicurato i medici che hanno autorizzato le dimissioni. Daniele De Rossi, attuale collaboratore di Mancini in Nazionale era entrato in ospedale lo scorso 9 aprile; dopo il focolaio scoppiato all’interno del gruppo Azzurro.

Una bella notizia per Daniele De Rossi: è stato dimesso dall’istituto “Lazzaro Spallanzani”. Continuerà a curarsi lì, ma la situazione è nettamente migliorata rispetto a qualche giorno fa, quando febbre e tosse persistenti avevano destato una certa preoccupazione e il bisogno di un ricovero.

De Rossi, oggi collaboratore del c.t. Mancini in Nazionale, da giovedì è stato tenuto sotto controllo nel reparto dell’ospedale per malattie infettive per una polmonite interstiziale bilaterale. Ha lasciato l’ospedale con il sorriso, dopo aver ringraziato medici e infermieri per fare ritorno a casa dove proseguirà terapie e degenza in attesa di risultare negativo al tampone Covid.

Fonte: Gazzetta.it