Colonnese doppio ex: “Per il 4° posto necessaria la vittoria sull’Inter”

Francesco Colonnese, allenatore ed ex difensore di Inter e Napoli, è intervenuto in diretta a “Marte Sport Live – tiro al bersaglio”, in onda ogni giorno dalle 19.30 alle 21: “Ho visto bene il Napoli a Genova con la Sampdoria, ma ora viene la prova del nove contro l’Inter. Il Napoli è a pieno titolo in corsa Champions ma non sarà facile recuperare i punti alla Juve, al Milan o all’Atalanta. Per questo dico che sarà per gli azzurri fondamentale provare a vincere contro l’Inter. I nerazzurri sono ovviamente in grande forma, in fiducia e stanno volando, per il Napoli sarà fondamentale fare una grande prestazione difensiva, per frenare Lukaku e Lautaro che sono tra i principali protagonisti della cavalcata dell’Inter”