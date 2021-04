Champions League – Bayern successo inutile: è eliminato! gioia PSG e Chelsea

Arriva la grossa sorpresa! Nel ritorno dei Quarti di finale di Champions League il Bayern Monaco vince 1-0 in casa del Paris Saint Germain ma non basta per ribaltare la sconfitta dell’andata per 3-2 e viene dunque eliminato! Finisce quindi ai quarti il cammino dei campioni in carica. Ci sarà una nuova detentrice della Champions League! Il PSG invece dopo il Barcellona si prende la testa anche del Bayern e vola in semifinale. L’altra semifinalista è il Chelsea, che perde 1-0 a Siviglia contro il Porto ma si qualifica lo stesso, grazie al successo per 2-0 nell’andata