CENTROCAMPO – Demme ormai ha scalzato Bakayoko dalla mediana

Gattuso in estate aveva chiesto espressamente come calciatore, per il centrocampo Bakayoko, per avere un elemento forte fisicamente, ma soprattutto di esperienza. L’ex di Milan, Chelsea e Monaco, dopo un buon inizio, è andato lentamente in calo e l’emblema è il match contro il Sassuolo. Palla persa e poi contropiede dove nasce il rigore per i neroverdi. Da quel momento, panchina e posto da titolare per Demme. Il centrocampista tedesco, solo con la Juventus non ha brillato, ma poi spesso tra i migliori in campo. L’ex Lipsia riesce spesso a recuperare palla ed è spesso dappertutto, anche in area di rigore, dove cerca anche la via della rete. Gattuso ora non può farne a meno, anche se ha sempre la diffida sulla testa che lo condiziona, ma fino a quel momento sarà difficile rinunciare al buon Diego, un nome una garanzia.

La Redazione