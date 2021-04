AMICHEVOLE INTERNAZIONALE – Pareggio dell’Italia di Bertolini contro l’Islanda

Dopo il successo di sabato scorso contro l’Islanda per 1-0, rete decisiva di Arianna Caruso, quest’oggi test bis dell’Italia di Bertolini contro le scandinave. Dopo un minuti le azzurre avanti con Giacinti che sfrutta al meglio l’assist di Bergamaschi. Match sotto controllo per le padroni di casa fino al gol nel finale di primo tempo delle ospiti con Vilhjálmsdóttir che supera Giuliani. Nella ripresa poco da segnalare se non la girandola di cambi che non hanno portato al cambio del risultato di 1-1.

La Redazione