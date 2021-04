Ultimatum Uefa per gli Europei: Gravina scrive a Draghi

Si è saputo in questi giorni che la Uefa avrebbe dato un ultimatum. Entro il 19 di aprile bisogna comunicare “quale e quanta” potrà essere la presenza di pubblico negli stadi in vista degli Europei di calcio. E’ divenuto fondamentale e senza questo “requisito” si rischia di non essere sede della manifestazione. La posizione italiana non è ancora definita. per questo pare che il presidente della FIGC, Gravina, abbia scritto una lettere al presidente del Consiglio, Mario Draghi. Gravina avrebbe chiesto al Premier “di adoperarsi affinché la UEFA possa confermare l’assegnazione dell’evento inaugurale dell’Europeo e delle successive gare previste nel nostro Paese“. Secondo quanto appreso dall’Ansa, Gravina avrebbe ribadito la data del 19 aprile “per assicurare” la presenza del 25% di pubblico allo stadio Olimpico di Roma (per la sfida tra Italia e Turchia) come richiesto dalla UEFA stessa.

Gravina ha inoltre ribadito il pieno rispetto delle regole e del protocollo sanitario e l’importanza della partecipazione italiana alla manifestazione, nonostante la situazione emergenziale del Paese di cui tutti sono consapevoli.