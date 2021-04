TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Osimhen? Voto alto e domenica c’è l’esame Inter”

Nel corso della trasmissione “Club Italia Alla News”, condotto da Francesco Molaro e Paolo Serra, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Champions possibile? Il Napoli è stato bravo a rimettersi in carreggiata, quando si pensava un mese fa fosse impensabile. Frutto delle due vittorie esterne contro Milan e Roma e l’aver ritrovato anche i calciatori infortunati. Da qui a fine anno tutte le sfide sono insidiose, basta pensare che anche Atalanta e Juventus hanno faticato per battere Fiorentina e Genoa. Le prossime sfide? Domani ci vorrà una squadra coraggiosa per affrontare l’Inter, dovessi battere la capolista, reduce da 11 successi di fila, allora daresti una mazzata psicologica alla dirette concorrenti. Il Napoli ha le armi, come nella sfida di Milano per mettere in difficoltà l’11 di Conte, quello dovrà essere l’atteggiamento per fare un’ottima prestazione. Su Osimhen il mio voto è 7, il tacco che sblocca il match spiazza la difesa della Sampdoria che è costretta ad aprirsi all’improvviso, senza dimenticare che poi ha spesso fatto scatti che hanno messo in difficoltà la difesa ospite. Domenica contro l’Inter un altro esame contr De Vrij e Skriniar, simile a Chiellini e De Light, se dovesse dare altri buoni segnali, si sarà adeguato tatticamente al campionato di serie A”.

La Redazione