Stefano Verga (pres. Riozzese Como): “Ottima prova contro il Cesena, ma quanti rimpianti per i punti persi”

Dopo un lungo periodo di mancate vittorie, ieri è tornata alla vittoria la Riozzese Como di mister Calcaterra contro il Cesena. Doppietta di Di Luzi ed ora trasferta sul campo della capolista Pomigliano femminile. Ecco le parole del club lombardo Stefano Verga. “Ieri la squadra è stata autrice di un’ottima prestazione. Purtroppo abbiamo perso tanti punti in questo campionato, ma è nostra intenzione onorarlo fino all’ultimo minuto dell’ultima partita. Lo faremo per il nome del Como Women, per tutte le persone che ci seguono e anche per le giocatrici che in questa stagione abbiamo perso per più o meno tempo a causa degli infortuni, come Vergani, Dubini, Ambrosetti, Piro e Hansen. Non molleremo di un centimetro”.

