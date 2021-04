Per Fabian Ruiz, il valore è aumentato di colpo. Ecco la situazione del centrocampista spagnolo

Dopo un inizio di stagione non semplice, dove le prestazioni non erano state certamente positive, ora si sta ritrovando in maniera convincente. Si parla di Fabian Ruiz che da un mese a questa parte ha ritrovato la verve dei giorni migliori, condita con la rete e una prova sontuosa ieri contro la Sampdoria. Il suo futuro è tutto da scrivere, da tempo i suoi agenti chiedono un incontro con De Laurentiis per discutere del rinnovo del contratto. Lo spagnolo guadagna intorno a 1,5 milioni (3 milioni lordi), il contratto scadrà nel 2023, e il suo valore è aumentato di colpo. In estate certamente non mancheranno le offerte e le squadre, però tutto passa anche dalla qualificazione o meno in Champions League.

La Redazione