Osimhen “sta tornando”: Victor vuole essere l’arma Champions

Quello alla Samp è un gol alla Osimhen. Si lancia nello spazio sull'assist di Mertens, aumenta la falcata, sfrutta al meglio la sua progressione per staccare Yoshida, guarda il portiere Audero e lo infila sul primo palo. La quinta rete in maglia azzurra, Osimhen è tornato. Grande gioia dopo il gol, esultanza prolungata, abbraccio di massa: tutti gli vogliono bene ed è come se quel gol fosse un po' di tutti. Gattuso si è complimentato con il gruppo ed il presidente De Laurentiis in serata ha dato la carica sul suo profilo twitter. «Avanti così». E domenica c'è l'Inter, partita in cui l'ex Lille proverà ancora ad essere protagonista, match in cui mancherà per squalifica Lozano.

Con Victor centravanti il Napoli può sfruttare molto di più la profondità e lanciare palla in verticale, può ricorrere direttamente al lancio alto, per cercare il suo colpo di testa nelle sponde e la sua capacità di proteggere il pallone: variabili in più che possono tornare utili. Importante la sua fisicità al centro dell’attacco, il grande colpo del mercato estivo azzurro sta tornando ad essere un valore aggiunto. Osimhen ha lottato, corso, sgomitato, si è fatto spazio e il suo gran lavoro è stato ripagato dal gol del 2-0. Ora l’attaccante nigeriano vuole continuare ad essere l’arma Champions in più per il Napoli di Gattuso.