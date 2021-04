Nella nuova politica del Napoli potrebbero pagare K2 e Lorenzo

Il mercato estivo del Napoli inevitabilmente potrebbe fare la differenza l’approdo o meno in Champions League, ma anche la nuova politica del club azzurro. Si tratta della riduzione del tetto ingaggi e certamente non sarebbe semplice per i giocatori della rosa. Koulibaly ad esempio ha il contratto in scadenza nel 2023, guadagna 6 milioni difficilmente, dovesse restare, ci sarebbe un aumento, al massimo spalmarlo per più stagioni. Per Lorenzo Insigne è la stessa cosa, lui ha un contratto fino al 2022 e ci potrebbe essere una riduzione a 3,5 milioni rispetto ai 5 attuali. Nel caso del capitano si attenderà il tanto atteso incontro ma solo a fine stagione per avere un quadro più preciso della situazione.