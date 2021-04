Napoli-Mertens, sarà un braccio di ferro, col rischio cessione

Il Napoli è ancora in corsa per la zona Champions, dopo il successo contro la Sampdoria a Marassi, però dall’altro lato il mercato sarà certamente un pensiero che non va sottovalutato. Un nome che rischia di crearsi un braccio di ferro è sicuramente quello di Dries Mertens. Il belga ha rinnovato la scorsa stagione, dove lordi guadagna 8 milioni. Non è da escludere che visto che le richieste non mancano di certe, il rischio della cessione nel mercato estivo. La politica del Napoli sarà di abbassare il tetto ingaggi sugli 80 milioni in tutto, perciò non vanno escluse cessioni eccellenti.

La Redazione