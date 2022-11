Mimmo Malfitano, giornalista: “M’infastidisce che, ogni qualvolta ci sia un provvedimento contro il Napoli, vada sollevato un sospetto…”

A “Marte Sport Live”, Mimmo Malfitano, giornalista:

“M’infastidisce il fatto che, ogni qualvolta ci sia un provvedimento contro il Napoli, vada sollevato un sospetto. O un complotto. Perché? Champions League? L’Atalanta è un rullo compressore. In questo momento faccio fatica a pensare ad una squadra che possa battere l’Atalanta. Ora giocano contro la Juventus. Ma non esistendo il fattore campo, ogni partita ha un qualcosa a sé. Osimhen? Non so cosa bisogna aspettarsi da questo giocatore. C’è una divisione di critica e tifosi. Fabian Ruiz? Giocatore incompiuto. Ha tanto talento. Ma non riesce a garantirlo con la continuità. Ma la prestazione di ieri mi ha impressionato. Sembrava forsennato”.

Fonte: Radio Marte