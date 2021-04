Milena Bertolini (c.t. Italia): “Contro l’Islanda mi aspetto il giusto atteggiamento”

Dopo il successo di sabato pomeriggio per 1-0 contro l’Islanda, rete decisiva di Arianna Caruso, domani di nuovo test contro le scandinave alle ore 16,00. La gara verrà trasmessa dai Rai Sport e alla vigilia le parole del c.t. Milena Bertolini. “Domani mi aspetto il giusto approccio e l’atteggiamento che si deve avere contro una squadra forte come l’Islanda, che gioca un calcio molto fisico e molto intenso. Anche la storia ci dice che contro questa nazionale c’è sempre un grande equilibrio, il loro è un Paese in grande sviluppo. Mi aspetto di vedere la Nazionale che tutti abbiamo visto in questi ultimi anni: una squadra aggressiva, compatta, che si aiuta, e con l’atteggiamento giusto. Se entri in campo in quel modo poi tutto diventerà più facile”.

La Redazione