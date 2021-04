Marco Azzi: “Le urla di Gattuso? C’è stato un periodo che non stava bene”

Il futuro di mister Gattuso molto probabilmente sarà lontano dal Napoli, anche in caso di approdo in Champions, visto quanto successo nei mesi scorsi tra l’ambiente e la società azzurra. Il giornalista de “il Roma” Marco Azzi ne parla su twitter. “Perché urla tanto? È un esagitato, oppure lo fa per necessità? Io un’idea me la sono fatta vedendo le partite con Lazio e Torino, probabilmente le peggiori del #Napoli in questo campionato. Erano quelle in cui #Gattuso stava male e non riusciva nemmeno a alzarsi dalla panchina…”.

La Redazione