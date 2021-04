Mandorlini: “Il Napoli farà di tutto per battere l’Inter. Gattuso può essere l’erede di Lippi”

Andrea Mandorlini, tecnico del Padova, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “Padova? Tre gare, quelle che decidono tutto. Speriamo nella promozione. L’Inter? Contano le vittorie, è concreta. Anche nella stagione dell’Inter dei record partimmo così, con diversi 1-0. Mi sembra riduttivo parlare di calcio poco propositivo. Antonio Conte è stato il più determinante in questa stagione, più di Lukaku. È lui il capo della spedizione. Con Conte ci siamo scontrati da allenatore, ho grande stima di lui. Antonio ha fatto un lavoro enorme. Conte erede del Trap? Non sarebbe male, ha tutte le carte in regola per essere il suo erede. Così come Gattuso può essere l’erede di Lippi. Napoli in un momento positivo, ha ritrovato giocatori di qualità, faranno di tutto per battere la capolista, ma Conte non ci sta mai a perdere, si sa”.