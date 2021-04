Maksimovc e Hysaj, non tutto è perduto per il terzino albanese

Nel mercato estivo del Napoli il tema dei rinnovi è certamente tra i pensieri del club azzurro e del presidente De Laurentiis. Per Maksimovic è praticamente impossibile arrivare ad un accordo per il prolungamento. Piace ad Inter e Lazio, ma lui e il suo agente chiedono intorno ai 3 milioni all’anno. Per Hysaj la situazione è identica, ma non tutto è perduto, anche se il Milan si è fatto avanti. Fino a quando non arrivano offerte concrete, tutto può accadere, anche la permanenza, ma alle condizioni della società partenopea che Giuffredi e l’albanese hanno per il momento detto di no.

La Redazione