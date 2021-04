Per il Psg arrivano buone notizie in vista della sfida di domani sera contro il Bayern Monaco per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. I tamponi si sono negativizzati dei calciatori Florenzi e Verratti e quindi ci saranno contro i bavaresi per difendere il successo per 2-3. A riportare la notizia è il giornale transalpino “Le Parisien”.

La Redazione