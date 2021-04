La Russa: “Se Atalanta e Juve pareggiano un punticino lo lasciamo al Napoli”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Ignazio La Russa, senatore: “Mancanza di avversari per l’Inter? No! Abbiamo vinto 11 partite di fila, mi piace tantissimo l’Inter di Conte. È meno esteticamente interessante, ma il calcio non è un’esibizione. Il calcio è uno sport, non uno spettacolo. Deve piacere al risultato, non deve piacere agli occhi. Però, pare che questa definizione valga solo per l’Inter e non per la Juventus. Non è più pazza l’Inter. Conte ha cambiato l’inno: è tornato l’inno ‘C’è solo l’Inter’. Se pareggiano Atalanta-Juve, un punticino lo lasciamo al Napoli”.