Il parere-Bruno Longhi: “Il Napoli con la Sampdoria ha fatto vedere sprazzi di bel gioco”

Bruno Longhi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Inter non sarà uno scontro diretto perché ci sono molti punti di distacco tra le due squadre, ma sarà comunque una partita molto importante, visto che poi la Juventus sarà impegnata con l’Atalanta. Molte squadre hanno dei rammarichi in questa stagione, Non c’è un allenatore che abbia potuto sfruttare la rosa a pieno quest’anno e il Napoli ha pagato uno scotto molto pesante. Il Napoli con la Sampdoria ha fatto vedere sprazzi di bel gioco e il primo gol del Napoli è stato bellissimo: un flipper. Godo nel vedere quel gol del Napoli. Ci sono momenti di calcio che ti fanno apprezzare questo sport. Osimhen? Non per niente è l’acquisto più costoso della storia del Napoli e non per niente è tornato ed ha iniziato a fare gol. Purtroppo non ha potuto giocare quest’anno perché c’è stato pochissimo. Si comprano i giocatori forti per avere qualcosa in più, se non li hai paghi qualcosa. Adesso il Napoli ha la possibilità di entrare nel novero delle quattro”.