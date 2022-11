Il Mattino vota gli azzurri: “Rialza subito la testa il Napoli dopo la sconfitta con la Juve”. Solo un flop

Per il Napoli una prova di carattere nella corsa Champions per gli azzurri contro un avversario pericoloso come la Samp.

Il primo gol è bellissimo, Fabian Ruiz conclude un’azione palla a terra del Napoli fatta di tanti tocchi: gli azzurri mostrano pazienza nel cercare il varco giusto e lo spagnolo conclude benissimo.

Il centravanti è Osimhen e il Napoli gioca per lui la palla in verticale per sfruttare la sua progressione: situazione che funziona al meglio sul gol del raddoppio. Buona la fase difensiva, gli azzurri tornano a non subire gol come nelle ultime due trasferte vincenti con Milan e Roma.

OSPINA 6.5



DI LORENZO 6.5



MANOLAS 6



KOULIBALY 6.5



MARIO RUI 6.5



DEMME 6.5



FABIAN RUIZ 7



POLITANO 5.5



ZIELINSKI 6



INSIGNE 6



OSIMHEN 7



MERTENS 6.5



LOZANO 6



ELMAS s.v.



BAKAYOKO s.v.



GATTUSO 6.5