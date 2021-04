Il CdS vota: Demme, fatica allo stato puro. Convincente Zielinski

Il Napoli esce con un successo dal campo del “Luigi Ferraris” contro la Sampdoria per 0-2, e tiene il passo per la zona Champions. Nella prima frazione gli azzurri giocano a tratti un bel calcio, dove sfiorano la rete con Zielinski in spaccata. Il gol arriva con il passaggio filtrante del polacco, dopo il tacco di Osimhen per il diagonale vincente di Fabian Ruiz. Il raddoppio lo manca a fine primo tempo con Politano che non colpisce bene da pochi passi. Nella ripresa sale in cattedra Audero che para su Zielinski, Fabian Ruiz e Insigne. I padroni di casa hanno un paio di occasioni con Gabbiadini, prima parata con i piedi di Ospina, poi parata plastica del portiere colombiano. I blucerchiati pareggiano con Thorsby, ma il VAR annulla per il fallo del norvegese su Koulibaly. Nel finale arriva il raddoppio, assist di Mertens per Osimhen che con un diagonale batte sul suo palo Audero. Secondo il CdS non bene Manolas, Politano e Lozano.

Ospina 6,5 – Può divertirsi a palleggiare, ne ha facoltà, però senza esagerare, come fa con Demme. Ci mette la faccia e le mani su Gabbiadini.

Di Lorenzo 6 – In scioltezza, con familiarità e disinvoltura, andando a sovrapporre per chiuderla su compagni svagati.

Manolas 5,5 – Lo «sciagurato» Kostas sfiora il disastro (24’). Meglio dopo ma è facile.

Koulibaly 7 – La chiusura (8’) su Quagliarella è della serie: qui comando io. E anche su Gabbiadini (3’ st)

Mario Rui 6,5 – Incurante del vento, o forse sostenuto, per un bel po’ se ne va, eccome, diventando martello.

Fabian Ruiz 7 – Il gol che ha nelle corde riempie una partita piena del suo talento che brilla nelle due fasi, mai banali.

Bakayoko (45’ st) sv – Per gestire.

Demme 6,5 – Non è lavoro sporco, quello: è fatica allo stato puro, per dettare ritmo e non perdere gli equilibri.

Politano 5,5 – Ma che spreco. Ha due palloni sul proprio piede preferito: li utilizza in maniera irrispettosa.

Lozano (29’ st) 5,5 – Un giallo gratuito che pesa: niente Inter.

Zielinski 6,5 – Quando non pensa, ed è solo istinto allo stato puro, manda in porta Fabian. Solo che è sanguinoso, può esserlo, l’errore (11’ st).

Mertens (29’ st) 6 – Sistema un assist da applauso.



L. Insigne 6 – Il regista offensivo: sta largo, nel mezzo, dove lo richiama il dettato della partita.

Elmas (45’ st) sv – Per scaldarsi i muscoli.

Osimhen 7 – Il centravanti che dà peso e profondità, che costringe a spalancare gli occhi. E nel finale, il 2-0 è a modo suo.

Gattuso (all.) 7 – Tracce di calcio godibile, con un dominio quasi fisico di una squadra che ha tanta, ma tanta, ma tanta qualità.

Fonte: A. Giordano (CdS)