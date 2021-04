I fantasmi sembrano passati. Cinque gol in due partite erano stati troppi

Addio ai fantasmi?

Prima dei tre gol incassati al Madarona contro il Crotone, il Napoli sembrava aver registrato alla grande il suo pacchetto arretrato. Automatismi perfetti, movimenti in sinergia e grande collaborazione anche con il centrocampo. Il risultato? Due trasferte senza gol incassati (a Milano con il Milan e a Roma con la Roma). Non male come score per una squadra che nell’ultimo periodo aveva vissuto un vero e proprio incubo con i gol subiti. Invertito il trend, però, non solo erano arrivate due vittorie in trasferta importantissime, ma anche due prestazioni di livello assoluto. Poi il doppio flop con Crotone e Juventus, che in una settimana aveva rimesso tutto in discussione. Ecco perché il risultato di ieri a Genova è fondamentale, perché restituisce fiducia alla squadra e a tutto il reparto.

B Majorano (Il Mattino)