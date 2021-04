Ferri: “L’Inter per il Napoli è una partita motivante. Oggi il ruolo del difensore è cambiato”

In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Riccardo Ferri, ex Inter: “Conte come Trapattoni? Hanno delle cose in comune tipo la mania del lavoro , vivono entrambi la partita in maniera esagerata e sanno trasmettere il loro modo di giocare. Io amo questi allenatori che ti mettono sempre sul pezzo. Corsa Champions? Le motivazioni sono diverse, il Napoli che affronta l’Inter, è una partita motivante perchè l’Inter è la capolista. Gattuso ha ritrovato giocatori importanti, il gioco, cose che erano mancate per infortuni e malumori. Senza gli infortuni sarebbe più in alto in classifica. Miglior difensore Inter? Ce ne sono stati tanti, fare una graduatoria è difficile. A me piaceva Guarneri, ma era un altro calcio. Ora il difensore è meno attento alla fase difensiva, ad oggi il centrale deve saper impostare il gioco. A me la difesa dell’Inter piace tutta. Oggi il calcio è cambiato. Secondo me Baresi era più forte di Beckenbauer”.