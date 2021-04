Fabian Ruiz: il futuro sarà a casa, probabilmente dal Cholo

La possibilità di tornare a casa è attraente per Fabian Ruiz. L’ edizione on line de La Gazzetta dello Sport affronta l’argomento “futuro” del centrocampista spagnolo. Il calciatore non ha voluto rinnovare con il Napoli perchè allettato dall’ idea di tornare a giocare in Spagna, in Liga. Si legge: “Il domani napoletano del ragazzo è fortemente in discussione, il suo contratto scadrà a giugno 2023, ma fino ad oggi, ha rifiutato ogni discussione su un eventuale rinnovo. Fabian Ruiz è attratto dalla possibilità di ritornare a giocare nel suo Paese, la Spagna. Da Madrid arriva l’indiscrezione che l’Atletico sarebbe pronto a investire una cinquantina di milioni per comprarne il cartellino.”