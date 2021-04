Crolla l’app di Dazn: black out seguito da polemiche e proteste

Problemi per Dazn. Va in crash l’app e niente Inter-Cagliari. Proteste, polemiche ed ironia si sono sprecate. «Siamo molto dispiaciuti, tutto nasce da un partner esterno», le scuse finali fornite dalla “piattaforma digitale”. Invece delle immagini della partita iniziata alle 12.30, gli utenti si sono ritrovati a guardare messaggi di errore affiancati da un fermo immagine di Lukaku. Tutti hanno più o meno pensato che Dazn si è aggiudicata il calcio in tv per il prossimo triennio…inutile negarlo. «Tutto il nostro team sta lavorando per risolvere il problema quanto prima», era stata la prima reazione di Dazn, ma il problema è proseguito per tutti i 90′ e in pochissimi sono riusciti a vedere il gol vittoria di Darmian, mentre sul canale 209 di Sky la trasmissione di Dazn 1 funzionava regolarmente. «Il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno. Offriremo opportuni indennizzi, che saranno comunicati nei prossimi giorni, a coloro che hanno riscontrato anomalie durante il servizio».

Bruno Mjaorano (Il Mattino)