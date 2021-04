Claudio Ranieri: “Gattuso? Mi piace come fa giocare le sue squadre. Giusto annullare il nostro gol”

La Sampdoria esce sconfitta dalla sfida interna contro il Napoli, ma non ha demeritato pe impegno e spirito di abnegazione. A fine gara le parole del tecnico dei liguri Claudio Ranieri ai microfoni di Sky. “La rete annullata a Thorsby? Non è lui che fa il fallo su Koulibay, bensì Keita su Ospina, perciò è giusto aver annullato il gol del pareggio. A Gattuso gli ho detto che mi piace come fa giocare le sue squadre. Lo penso da quando lui allena il Milan, sa sempre come disimpegnarsi e il Napoli esprime un calcio piacevole. Il mio futuro? Ferrero sa dove trovarmi, non è un problema in questo momento. So perfettamente che noi tecnici siamo sempre in discussione e i presidenti contattano altri allenatori, fa parte del gioco”.

La Redazione