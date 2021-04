Branca: “Senza tanti infortuni il Napoli poteva fare di più. Conferma Conte? Bisogna vedere se…”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Marco Branca, ex ds Inter: “Direi che dallo scorso campionato, l’Inter è l’unica che si è confermata sui livelli precedenti. Tranne l’Atalanta, le altre non si sono confermate. Milan e Napoli hanno fatto meglio. Il Napoli poteva fare di più se non avesse avuto tanti intoppi con gli infortuni nel reparto avanzato. Le attenuanti ci sono. Chiunque, in avvio di campionato, si aspettava che Pirlo potesse incontrare difficoltà. Il Milan, invece, ha fatto un grande campionato. L’Inter si è confermata con una grande continuità solo dopo esser uscita dalla Champions. Conferma Conte? Bisogna vedere se il progetto Suning prosegua, poi spetterà alla dirigenza capire quali sono i tasselli giusti per fare strada anche in Europa. È una strada che vale anche per il Milan che segue la strada dei giovani talenti”.