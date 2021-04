(Audio/Video) – Quagliarella e Gattuso che botta e risposta

Simpatico siparietto nel pieno della ripresa di Sampdoria-Napoli. Protagonisti della scenetta il capitano blucerchiato Fabio Quagliarella e l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. «Mister, stai facendo la telecronaca», dice il napoletano allargando le braccia e rivolgendosi all’allenatore azzurro. «Quaglia, dai: non rompere e pensa a giocare», replica netto Gattuso che è solito vivere le partite con molta attenzione e richiama sempre ogni singolo calciatore dalla panchina per tenere alta l’attenzione dei suoi.

L’AVVERSARIO

A proposito di allenatori. Nel dopo partita Ranieri ha parlato del collega del Napoli. Sull’abbraccio con Gattuso: «Gli ho detto un sacco di cose alla fine. Gli ho fatto i complimenti per come allena la sua squadra. Lo dicevo anche quando era al Milan che mi piaceva, quando si diceva che le sue squadre erano solo grinta. Invece non è così. Il Napoli gioca bene, sa come disimpegnarsi, fa sempre costruzione da dietro. I miei non sono stati consigli da papà, ma diciamo come un allenatore che stima un altro allenatore». E poi una battuta sul chi sia più prima donna tra lui e Ferrero. «Io perderei sempre».

Fonte: (Il Mattino)