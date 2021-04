48 ore di stop: i cancelli di Castelvolturno riapriranno mercoledì

Dopo la bella vittoria di Genova ottenuta contro la Samp di mister Ranieri, Gattuso concede 48 ore di riposo al gruppo Napoli. Infatti, come riporta lo stesso sito ufficiale della società azzurra, i cancelli del Training Center di Castelvolturno riapriranno mercoledì. Da quel momento in poi gli azzurri cominceranno la preparazione e gli allenamenti in vista del match che li opporrà all’ Inter capolista e che si disputerà domenica alle 20.45 allo stadio Maradona e sarà valido per la 31esima giornata di Serie A.