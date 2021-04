SKY – Ranieri: “Ho fatto i complimenti a Gattuso, mi piace come gioca”

Al termine della gara, mister Claudio Ranieri, commenta la partita ai microfoni Sky e si complimenta con Gattuso: “Sul gol annullato il fallo è su Ospina, non su Koulibaly. Avevamo bisogno di un organizzatore di gioco, comunque abbiamo dato del filo da torcere al Napoli. Non appena abbiamo tirato il fiato, il Napoli ha guadagnato spazio e creato occasioni. Nella ripresa ho deciso per un rombo in modo da schermare meglio Zielinski. E’ stata una bella partita, per il valore degli avversari e del loro allenatore. Ho fatto i complimenti a Gattuso, per la vittoria e per come gioca la sua squadra, non solo grinta e determinazione, ma anche gioco e costruzione da dietro. Il mio obiettivo è arrivare a 52 punti, poi vedremo per il futuro. Sono sempre a disposizione qualora il presidente volesse parlarmi. Da quando esiste il calcio i contatti con gli altri allenatori mentre tu sei in panchina ci sono sempre stati. Dobbiamo conviverci”