Siani: “Tra tante zone l’unica che ci darebbe emozioni è quella “Champions” “

L’attore Alessandro Siani, ironizzando, col sorriso, dice una grande verità: «Tra le tante zone che stiamo attraversando in questo periodo, tra la rossa, l’arancione, la gialla e la bianca, l’unica che ci regalerebbe emozioni è la zona Champions, ovvero la zona azzurra. Per noi tifosi del Napoli il quarto posto non è solo un sogno, ma anche una speranza per continuare a sognare domani, in un momento così complesso. Se guardiamo agli altri campionati: in Inghilterra al quinto posto c’è il Chelsea, in Bundesliga c’è il Borussia Dortmund, dunque il Napoli non è in brutta compagnia. Ma noi siamo napoletani e, per il valore della rosa, non meritiamo questa posizione di classifica. Noi dopo il secondo già chiediamo il conto!». Fonte: CdS