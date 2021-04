SERIE B – Ottime prestazioni di Tutino e Gaetano

Ieri pomeriggio è scesa in campo la serie B e non sono mancate le sorprese. Arriva la sconfitta casalinga del Lecce contro la Spal di Rastelli, perde ancora il Monza di Brocchi che però resta al suo posto. I “napoletani” Tutino e Gaetano hanno fatto ancora ottime prestazioni. La punta della Salernitana ancora a segno, ma conferma di essere un trascinatore (voto 7). Il ragazzo classe 2000 di Cimitile (Gaetano), voto 6,5, gioca una gara dove va in gol, rete in fuorigioco millimetrico e impegna il portiere del Pordenone. Un’altra prestazione dove lascia il segno.

La Redazione