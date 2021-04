SERIE A – Sampdoria-Napoli 0-2, i top della squadra azzurra

Il Napoli, dopo la sconfitta contro la Juventus, cerca il riscatto contro la Sampdoria in trasferta e il match è stato approcciato nel migliore dei modi. Zielinski sfiora il vantaggio, in spaccata manda fuori. I liguri fanno fatica a creare occasioni se non su palle recuperate in mezzo al campo. Il vantaggio arriva con Fabian Ruiz che sfrutta il passaggio del polacco e supera Audero. Nel finale di primo tempo Politano va vicino alla rete del raddoppio, ma non calcia bene da pochi passi. Nella ripresa Audero si supera in più occasioni, su Zielinski, Fabian Ruiz e Insigne. Ospina non è da meno su Gabbiadini. La Sampdoria pareggia con Thorsby, ma il VAR annulla per il fallo del norvegese su Koulibaly. Nel finale arriva il raddoppio, lancio di Mertens e Osimhen batte Audero. Successo che fa morale in vista della gara di domenica sera contro la capolista Inter. Ecco le pagelle della gara del “Luigi Ferraris”.

Top

Ospina 6,5 – Dopo due gare out per il problema alla mano, ritorna il portiere colombiano e si conferma una sicurezza. Sempre sicuro con i piedi e nella ripresa è decisivo su Gabbiadini. Prima uscendo a valanga e poi parata plastica. Entrambe sullo 0-1, rischia di uscire ma resta fino a fine gara.

Di Lorenzo 7 – Il terzino destro ex Empoli conferma il suo buon momento di forma. Non lo riescono a fermare i difensori della Sampdoria e nel secondo tempo dà una mano al reparto arretrato. Sta tornando ai livelli dello scorso anno.

Manolas 6,5 – Mezzo voto in meno per la palla persa a metà primo tempo, ma per il resto rimedia con ottimi interventi su Quagliarella. Quando tiene alta la concentrazione è difficile da superare.

Demme 7 – Dopo la partita non brillante contro la Juventus, il centrocampista ex Lipsia oggi ritrova la forma migliore. Non perde un contrasto a centrocampo e tiene alta la concentrazione fino alla fine della gara.

Fabian Ruiz 7,5 – Il centrocampista spagnolo oggi è stato semplicemente sontuoso. La miglior partita stagionale, dove a parte un pallone perso ad inizio gara, per il resto è dappertutto. Splendida la rete del vantaggio con un diagonale preciso. Poi assist ai compagni come se piovessero ed è così fino a fine gara.

Zielinski 6,5 – Inizio di gara dove va vicino al gol in spaccata manda fuori. Poi sale in cattedra con scatti ed è suo il passaggio dello 0-1. Sfiora la rete nel secondo tempo, poi esce per una botta al ginocchio.

Mertens 6,5 – Il belga, dopo le critiche subite contro la Juventus, parte dalla panchina. Entra con un piglio diverso e cerca la rete. Splendido il passaggio per Osimhen che vale lo 0-2. Non è implacabile, ma è sempre decisivo tatticamente.

Osimhen 7 – La punta nigeriana è una “zanzara” su Colley. Cerca sempre di punzecchiarlo con scatti e contro-scatti. Dal suo tacco nasce il gol del vantaggio di Osimhen. Nella ripresa cresce l’intesa con i compagni e segna il raddoppio con rapidità e freddezza verso Audero. Sta iniziando ad integrarsi nel calcio italiano.

A cura di Alessandro Sacco