Serie A/ Roma-Bologna 1-0 (1T): Roma cinica nel primo tempo!

Questa sera alle 18:00, va in scena il match tra Roma e Bologna, valido per la 30esima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al minuto 8′ vicino al vantaggio il Bologna con palacio che da pochi passi calcia fuori di pochissimo. All’11esimo ancora il Bologna con il colpo di testa di Svanberg, terminato di poco alto. Al 2oesimo clamorosa occasione per Soriano che in tap-in sul secondo palo calcia trovando una miracolosa deviazione di Mirante. Al 23esimo, si vede anche la Roma con un tiro dalla distanza di Villar che viene bloccato in 2 tempi da Skorupski. Al 38esimo, Barrow ha provato dalla lunga distanza trovando pronto Mirante in presa. Al 44esimo, la Roma passa in vataggio, grazie ad un’azione in campo aperto di Borja Mayoral, che dopo aver superato Skorupski in uscita, ha segnato a porta vuota.

ROMA (3-4-2-1): Mirante, Mancini, Ibanez, Fazio; Reynolds, Diawara, Villar, Peres; Carles Perez, Pedro; Mayoral. All.: Paulo Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Sinisa Mihajlovic

Ammonizioni: 35′ Pedro (R)

Marcatori: 44′ Borja Mayoral (R)