Serie A, il lunch match tra Inter e Cagliari: le formazioni ufficiali

Il lunch match di giornata si gioca a San Siro. In campo la capolista Inter contro il Cagliari. I nerazzurri per consolidare il primato in classifica, i sardi per restare attaccati al treno salvezza. I due tecnici hanno da poco diramato le formazioni ufficiali con le quali si giocheranno la partita:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Sanchez. All.: Conte.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario, Godin, Rugani, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Semplici.