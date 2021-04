SERIE A, Fiorentina-Atalanta 2-3: i Nerazzurri si riportano al 4° posto

FIORENTINA-ATALANTA 2-3:

Presto in vantaggio l’Atalanta, con Zapata al 13′. Di testa. Su angolo di Malinovskyi. 0-1. Poi, lo stesso Zapata, raddoppia al 41′. Ad inizio ripresa, Vlahovic realizza due gol, in 9′. 2-2. Ilicic, poi, fissa il punteggio sul 2-3 finale. Trasformando un rigore. La Fiorentina non vince da quasi due mesi in casa. Ma è ancora a +8 sul Cagliari, terzultimo. L’Atalanta, alla quarta vittoria consecutiva, ha vinto 8 delle ultime 9 gare. Ora al 4° posto.