Serie A, 30^ giornata, Inter- Cagliari: 1-0. Nerazzurri di misura ma lo scudetto è sempre più vicino.

Nel lunch match della 30^ giornata si affrontano a S. Siro Inter e Cagliari. La capolista Inter, lanciatissima verso la conquista dello scudetto , cercherà di allungare la striscia di vittorie consecutive. Conte non potrà contare sull’apporto dell’ex Barella squalificato, e pare intenzionato a dare un turno di riposo a Lautaro Martinez. Il Cagliari che non potrà contare sù Alessio Cragno (positivo al covid), cerca punti per rilanciarsi nella lotta salvezza. Semplici si affida agli ex nerazzurri Godin e Naingolan per provare nell’impresa di fermare i neroazzurri.

La gara parte con il predominio territoriale dell’Inter che si rende pericolosa al 10° con un tiro dalla distanza di Eriksen che impegna Vicario. I minuti trascorrono senza grossi spunti di cronaca, Finale di tempo vivace con Naingolan che al 39° impegna Handanovic, al 40° è Darmian a rendersi pericoloso . La ripresa vede subito l’Inter alzare il ritmo, prima Sensi al47° e poi Eriksen al 56° impegnano Vicario che si disimpegna in maniera egregia. Al 69° sugli sviluppi di un corner De Vrij colpisce la traversa. L’assedio nerazzurro si concretizza al 77° con il goal di Darmian che ribadisce in rete un cross di Hakimi. Finale di gara che vede il Cagliari provarle tutte per raggiunger il pari, ma la solidità difensiva dell’Inter ha la meglio. Con l’11^ vittoria consecutiva L’Inter vede sempre più vicino l’obbiettivo finale.

INTER-CAGLIARI 1-0

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (84′ D’Ambrosio), Eriksen (81′ Gagliardini), Brozovic, Sensi (81′ Vecino), Young (69′ Hakimi); Lukaku, Sanchez (69′ Lautaro). All. Conte

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani (85′ Simeone), Godin, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan (72′ Asamoah), Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici.

77′ Darmian

A cura di DAVIDE D’ANGELO