Scintille Gattuso-Quagliarella: «Telecronaca? Non rompere i c…»

Un episodio che non è passato inosservato, soprattutto all’occhio dei tifosi e a quello delle telecamere in campo. Gennaro Gattuso e Fabio Quagliarella, nel corso del primo tempo della sfida tra Sampdoria e Napoli, si sono stuzzicati in questo modo: «Mister, stai facendo la telecronaca» esclama l’attaccante blucerchiato in dialetto napoletano, non si fa attendere la risposta stizzita di Gattuso: «Quaglia pensa a giocare, non rompere i coglio**».

Fonte: ilmattino.it

https://twitter.com/Aspromonte71/status/1381262558124990475?s=20