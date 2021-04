Saranno 5 le novità di formazione rispetto ad Juve/Napoli

Rispetto alla formazione schierata contro la Juve, oltre Osimhen, sono previste altre quattro novità. In porta Ospina stavolta è favorito rispetto a Meret, la maglia da titolare toccherà al portiere colombiano contro la Samp. E nella linea difensiva a quattro sono previste altre due novità: da terzino sinistro torna dal primo minuto Mario Rui al posto di Hysaj, mentre Manolas è favorito rispetto a Rrahmani per giocare dall’inizio al fianco di Koulibaly, punto fermo della difesa azzurra. Quello del difensore centrale da affiancare al senegalese è uno dei dubbi della vigilia, caratterizzata ieri mattina da un altro giro di tamponi prima della partenza in aereo (tutti negativi al Covid-19 i componenti del gruppo squadra del Napoli) e da un altro previsto a mezzanotte in ritiro a Genova, il cui esito si conoscerà questa mattina. Contro la Samp l’opzione più concreta è rappresentata dal ritorno di Manolas che con Koulibaly ha formato la coppia centrale difensiva azzurra per tutta la prima fase del campionato. Altra novità nei tre alle spalle di Osimhen: contro la formazione di Ranieri torna titolare Politano al posto di Lozano, sotto tono nell’ultimo match contro la Juve. L’ex interista in questa stagione si sta esprimendo su alti livelli. Otto gol e quattro assist, l’ultimo a Mertens nell’azione del secondo gol dell’attaccante belga ai giallorossi. R. Ventre (Il Mattino)