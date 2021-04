Retroscena – Quagliarella stava per tornare a Napoli

Oggi pomeriggio il Napoli affronterà la Sampdoria, allo stadio “Luigi Ferraris”, fischio d’inizio ore 15,00, dove si affronteranno i tre ex della sfida. Tonelli in difesa, giocatore che tra infortuni e un rendimento non sempre all’altezza della situazione. In attacco spazio a Gabbiadini e Quagliarella. Quest’ultimo fu accolto come un re, ma il ragazzo di Castellammare non ha mai del tutto conquistato l’ambiente partenopeo. Dopo un momento che sembrava che la tifoseria lo aveva preso di mira, scoperta la verità, le parti si sono riavvicinate. C’è un retroscena di mercato che però poteva riportarlo al Napoli. Con l’arrivo di Ancelotti sembrava che ci fosse spazio per il buon Fabio, ma poi si è andato verso altri obiettivi e finì lì la storia.

La Redazione