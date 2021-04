PRIMAVERA 1 – Torino-Spal 0-2, momento no per i granata di Coppitelli

Il Torino, che in passato aveva tutt’altra classifica, quest’anno invece sta facendo molto fatica, tanto che è penultima in classifica. La compagine granata anche oggi è stata sconfitta, in casa contro la Spal per 0-2. La compagine di Ferrara in gol su autorete dei padroni di casa Nagy e ad inizio ripresa il gol di Campagna. Il Torino resta anche in dieci per il rosso ai danni di Horvath verso la fine del primo tempo.

Torino-Spal 0-2

Marcatori: 20’ pt Nagy (autogol), 3’ st Campagna

Espulsioni: 41’ pt Horvath

Ammonizioni: 24’ pt Attys, 8’ st Campagna, 17’ st Pith, 46′ st Nagy

Torino: Sava, Portanova, Todisco (10’ st Savini), Spina, Kryeziu (10’ st Tesio), Nagy, Lovaglio (37’ st Favale), Continella (26’ st Ciammaglichella), Vianni (26’ st Cancello), Horvath, Greco. A disposizione: Girelli, Aceto, Larotonda, Gyimah, Fiorenza. Allenatore: Coppitelli

SPAL: Galeotti, Iskra, Yabre, Peda, Owolabi Belewu, Simonetta, Attys [1’ st Colyn (37’ st Semprini)], Ellertsson, Seck (37’ st Carrà), Campagna (10’ st Pith), Cuellar Mendoza (1’ st Moro). A disposizione: Wozniak, Alcides Dias, Csinger, Raitanen, Zanchetta, Tunjov, Moro, Colyn. Allenatore: Scurto

La Redazione